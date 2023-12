I nerazzurri domani sera a San Siro si giocheranno il primo posto nel girone contro la sorpresa della Champions League.

L’Inter vuole il primo posto nel girone e si guardano le prime classificate degli altri gironi si fa presto a capire perché: praticamente tutte le big vinceranno i rispettivi raggruppamenti e quindi terminare primi permetterà un ottavo di finale sulla carta più facile. I nerazzurri si trovano pari punti con la Real Sociedad che però è più avanti in classifica per differenza reti: serve quindi per forza vincere per raggiungere l’obiettivo. Inzaghi però non potrà fare a meno di fare qualche cambio di formazione, il tutto fa parte di un piano che mira a non far affaticare nessuno dei titolari e a tenere tutti sul pezzo.

Juan Cuadrado

Le probabili

Secondo Sky Sport ci sarà l’esordio dal primo minuto con la maglia nerazzurra di Cuadrado anche se il colombiano potrebbe non aver risolto definitivamente la tendinite che lo ha afflitto negli ultimi mesi. Spazio dal primo minuto anche per Frattesi e Carlos Augusto che dovrebbe giocare nuovamente nella posizione di braccetto; in avanti pronto Alexis Sanchez, l’escluso eccellente dovrebbe essere il capitano Lautaro Martinez. Straordinari dunque per Darmian, Acerbi, Dimarco, Calhanoglu, Mkhitaryan e Thuram; ecco le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Marin, Zubimendi, Merino; Kubo, Sadiq, Oyarzabal.

L’articolo Verso Inter-Real Sociedad: Inzaghi annuncia cambi, pronto un esordio proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG