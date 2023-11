Il 26 novembre Inter e Juve saranno protagoniste di un incandescente derby d’Italia: ecco gli aggiornamenti sulle rispettive infermerie

Si cominciano a contare le pedine sullo scacchiera, in vista del derby d’Italia del 26 novembre tra Juve e Inter.

La Gazzetta dello Sport aggiorna sugli inquilini delle rispettive infermerie, facendo il punto su chi potrà essere presente alla partita: in casa bianconera dovrebbero riuscire a recuperare Alex Sandro (out da 2 mesi) e Weah (non convocato dagli Usa) che sfrutteranno la sosta per rientrare. Più difficile, invece, il ritorno di Danilo. Sul fronte nerazzurro, invece, in infermeria c’è solo il grande Cuadrado, che vuole a tutti i costi una maglia per il confronto.

L'articolo Verso Juve-Inter, la situazione in infermeria: chi salterà il match?

