Dopo la sosta delle Nazionali, Inter e Juve si sfideranno per dare una scossa al proprio percorso in Serie A: ecco la tattica dei nerazzurri

Il derby d’Italia del 26 novembre tra Inter e Juve infiamma già gli animi: la sua importanza in questa stagione è talmente alta che si pensa già alla strategia con cui scendere in campo.

La Gazzetta dello Sport corre già al match, ipotizzando le formazioni, tra ritorni e assenze:

JUVE INTER- Rispetto alla gara di oggi col Cagliari, per il derby d’Italia Allegri avrà un Rabiot in più. Il francese all’andata dello scorso anno punì i nerazzurri su assist di Kostic. Una mossa che Max spera di ripetere quest’anno, grazie alla corsa del serbo in fascia e alla capacità d’inserimento di Rabiot, esaltata anche dai movimenti atipici di Chiesa da seconda punta. Il triangolo a sinistra è invece la zona dove l’Inter ama sfondare, specie nei big match. Armando il sinistro di Dimarco, sfruttando il movimento delle punte, l’inserimento della mezzala e la chiusura sul secondo palo dell’altro esterno, con Dumfries quest’anno più ispirato del solito. Bastoni uomo chiave: la sua regia aggiunta porta imprevedibilità.

