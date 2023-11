L’attaccante del Frosinone Soulé ha rilasciato qualche dichiarazione nei confronti della sfida contro l’Inter di domani

Tramite Tuttosport, l’attaccante del Frosinone Soulé ha rilasciato queste dichiarazioni prima della gara contro l’Inter.

«È una partita molto importante per noi, ma siamo tranquilli, sarà una partita molto bella da giocare. Noi proviamo sempre a farlo nella nostra maniera e sarà così anche con l’Inter, quindi non sarà facile per loro perché lasceremo tutto in campo. Sarà bellissimo, non vedo l’ora».

L’articolo Inter Frosinone, Soulé: «Partita importante per noi» proviene da Inter News 24.

