L’ex attaccante dell’Inter, Roberto Boninsegna, ha detto la sua su alcuni temi dei nerazzurri tra San Siro e Marcus Thuram

Nel corso della sua intervista concessa al Corriere della Sera, Roberto Boninsegna elogia Marcus Thuram parlando del mondo Inter: San Siro compresa.

LE PAROLE – «Thuram è un giocatore molto simile a me. San Siro? Ignazio La Russa, che è un mio carissimo amico interista, dice che è come abbattere la Tour Eiffel e io sono d’accordo. Solo su questo, però, eh, perché in politica siamo in squadre diverse».

