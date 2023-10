Verso la 9^ giornata di A: tempo che PASSA, la PAREGGITE del Genoa a Bergamo, allenatori a rischio. Il racconto dei match di questa giornata di campionato

La nona giornata di Serie A comincia sabato 21 ottobre 2023 e si giocherà in tre giorni

VERONA-NAPOLI

Si inizia sabato alle ore 15 e il pensiero va a 35 anni fa. Risale al 1988 l’ultima volta che al Bentegodi Verona-Napoli è finito in pareggio: 1-1. E proprio come oggi, sulla maglia azzurra c’era lo scudetto. Autore del gol partenopeo Diego Armando Maradona, per il Verona Roberto Galia. In Italia in testa alle classifiche c’era Michael Jackson e il suo Man in the Mirror

TORINO-INTER

Alle ore 18 la gara in cartellone è Torino-Inter. Qui avete l’immagine dell’ultimo successo granata. Vi chiediamo: chi è l’autore del gol, chi è l’allenatore che vedete sullo sfondo e l’anno della partita. Le risposte: Izzo, Spalletti, 2019.

SASSUOLO-LAZIO

Gara importante quella tra Sassuolo e Lazio delle 20.45. Lo scorso anno ha vinto Sarri colpendo due volte, sempre nei minuti di recupero. Nel primo tempo con Zaccagni, nel finale di gara con Felipe Anderson

ROMA-MONZA

Si ricomincia domenica a pranzo. Ore 12,30, Roma-Monza si giocherà senza il grande protagonista dell’unico incontro tra le due squadre, Paulo Dybala, autore di una doppietta nel 3-0 del 2022-23. Sono questi i suoi primi gol in campionato con la maglia giallorossa

BOLOGNA-FROSINONE

Ore 15, Bologna contro Frosinone. Nell’ultimo incrocio, avvenuto nel 2019, i ciociari hanno vinto 4-0 e Camillo Ciano, oggi al Benevento, ha segnato la metà dei gol. Per Thiago Motta non dovrebbe essere difficilissimo fare meglio, almeno un po’…

SALERNITANA-CAGLIARI

Stessa ora, si gioca Salernitana-Cagliari. Filippo Inzaghi festeggiò l’ultimo scudetto da giocatore in una gara del Milan proprio contro i sardi. Adesso debutta da allenatore dei campani, l’esordio è già uno scontro salvezza importantissimo.

ATALANTA-GENOA

Alle 18 il Genoa va a far visita all’Atalanta. Ultimo confronto 0-0, penultimo pure, terzultimo 2-2. Per la legge dei grandi numeri, la sequenza dei pareggi dovrebbe finire.

MILAN-JUVENTUS

Sfida al vertice e grande classica del calcio italiano, Milan-Juventus alle ore 2045 fa prevedere grandi duelli. Stefano Pioli contro Massimiliano Allegri, qui ripresi quando il rossonero di oggi allenava il Bologna e il bianconero guidava proprio il Milan. Chi è invecchiato meglio secondo voi?

UDINESE-LECCE

Si riprende lunedì alle 18.30. Il protagonista di Udinese-Lecce sarà Andrea Sottil. Il mister dei friulani è sulla graticola, la sua squadra non ha ancora vinto. Sarà la volta buona

FIORENTINA-EMPOLI

La nona giornata si chiude alle 20.45 con Fiorentina-Empoli e questa foto riassume i due protagonisti del primo successo dell’Empoli a Firenze. Capitò nel lontano 1997 e autore del gol decisivo al minuto 94 fu Giovanni Martusciello, qui in primo piano, attualmente vice di Maurizio Sarri alla Lazio. A guidare la squadra il personaggio sullo sfondo, Luciano Spalletti.

