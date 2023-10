Verso l’Inter, Gasperini: «La gara di sabato ci dirà a che punto siamo» Le parole del tecnico della Dea

In vista del prossimo match contro l’Inter, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Dazn nel post gara di Empoli Atalanta.

«Incontriamo i più forti del campionato in questo momento per come hanno vinto le partite in Italia contro Milan e Roma ma anche in Champions. Quando incontri i più forti hai un bel metro, noi abbiamo un’ottima classifica, ora dobbiamo misurarci con quelle che sono davanti o molto vicine a noi in classifica. La gara di sabato ci dirà a che punto siamo»

