Verso l’Inter, Maleh pensa già alla sfida: «Stiamo lavorando per farci trovare pronti» Le parole del giocatore dell’Empoli

Intervenuto in conferenza stampa, il giocatore dell‘Empoli, Youssef Maleh, ha già in testa i prossimi match di campionato, che vedranno il club toscano affrontare Inter e Roma, subito dopo la sosta.

LE PAROLE- «Stiamo lavorando tanto, sono due squadre di grande livello ma andremo in campo per cercare di dare il massimo. Abbiamo due settimane per prepararle bene, il Mister ci trasmette tanta carica ogni giorno»

L’articolo Verso l’Inter, Maleh pensa già alla sfida: «Stiamo lavorando per farci trovare pronti» proviene da Inter News 24.

