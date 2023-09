Ex obiettivi Inter, Pereyra vicino al ritorno all’Udinese: i dettagli sulla trattativa

Seguito per tutto il mercato anche dall‘Inter, Roberto Pereyra sembra essere vicino al suo ritorno in Friuli, in casa Udinese.

Come riporta Gianluca Di Marzio, l’argentino è pronto a sottoscrivere un nuovo accordo con il club bianconero, che lo aveva liberato il 30 giugno.

L’articolo Ex obiettivi Inter, Pereyra vicino al ritorno all’Udinese: i dettagli proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG