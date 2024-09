I nerazzurri si preparano all’esordio nella massima competizione europea per club: l’avversario è tostissimo, forse il più forte di tutti sulla carta.

L’attenzione si focalizza sul confronto imminente tra il Manchester City e l’Inter, con gli allenatori che delineano le loro mosse in vista di questo importante incontro. Vediamo più da vicino le scelte probabili e le condizioni di squadra che potrebbero influenzare l’esito di questa partita.

La scelte di Inzaghi

Partiamo col botto: secondo Sky Sport l’attaccante Lautaro Martinez sembra essere destinato a iniziare la partita dalla panchina, lasciando spazio a Taremi e Thuram. In effetti il capitano sembra molto lontano dalla sua forma migliore. La formazione si presenta con un 3-5-2 che vede Sommer tra i pali; in difesa Bisseck dovrebbe vincere il ballottaggio con Pavard mentre a centrocampo la novità dovrebbe essere la presenza dal primo minuto di Zielinski invece di Mkhitaryan.

La risposta di Guardiola

Sul fronte opposto, il Manchester City di Pep Guardiola pare puntare sulla certezza Erling Haaland, supportato da un terzetto offensivo di alto livello composta da Bernardo Silva, De Bruyne e Grealish a orchestrare le manovre offensive. Guardiola configura la sua squadra in un 4-2-3-1 che promette spettacolo e aggressività offensiva, con Ederson a guardia della porta; Walker, Ruben Dias, Akanji e Gvardiol in difesa, Rodri e Gundogan come perni centrali del gioco.

Le probabili

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. All.: Inzaghi.

