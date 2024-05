Il giornalista Manuele Baiocchini ha dato le ultime notizie in vista del match di domani pomeriggio dei rossoneri.

Manuele Baiocchini a Sky Sport ha fatto il punto sulla formazione con cui il Milan dovrebbe affrontare il Genoa. “C’è una situazione che rende praticamente quasi scontata per 10/11 la formazione, perché tanti giocatori sono indisponibili. A partire da Calabria, che deve scontare la seconda giornata di squalifica, quindi giocherà Florenzi, Musah non ci sarà e quindi a centrocampo Pioli ne ha provati 3 per due maglie, forse lì è l’unico vero dubbio”.

Centrocampo e attacco

“Ha provato Reijnders, Adli e Bennacer. Ovviamente ne giocheranno due nel 4-2-3-1 che prevede lì in avanti l’attacco più offensivo possibile, quello che aveva già schierato contro il Lecce, quindi con Chukwueze a destra, con Pulisic che sostituire Loftus-Cheek, che è infortunato, con Leao a sinistra e Giroud lì davanti. Anche perché Jovic si è allenato parte in gruppo, parte da solo, quindi certamente non è disponibile per giocare dal primo minuto, poi vedremo se domani verrà recuperato”.

Samuel Chukwueze

La retroguardia

“In difesa, invece, scelte scontate: torna Theo Hernandez dalla squalifica, Thiaw e Gabbia centrali Attenzione perché si è allenato anche Kalulu, ha fatto tutto l’allenamento con la squadra in questa settimana, quindi potrà essere convocato ma chiaramente non ha i 90′ nelle gambe, quindi eventualmente entrerebbe a partita in corso. Sportiello gioca fra i pali perché Maignan è infortunato. Presenti Ibra e Moncada ieri all’allenamento. Dunque è questo il Milan che è stato provato in vista della partita contro il Genoa. Oggi conferenza stampa di Stefano Pioli e poi vedremo quali saranno le scelte definitive durante l’allenamento del mattino”.

L’articolo Verso Milan-Genoa: Pioli ha deciso il modulo, formazione quasi fatta proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG