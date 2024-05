La dirigenza rossonera è al momento in altre faccende affaccendata ma la questione dell’estremo difensore francese andrà affrontata.

il Milan sta programmando la prossima stagione ed al momento gran parte delle attenzioni di Ibrahimovic, Furlani e Moncada è focalizzata sulla ricerca del nuovo allenatore. Non passerà però tanto tempo che si dovrà pensare al mercato.

Riflessioni sul portiere

Mike Maignan è uno dei leader tecnici del Milan ma il Corriere dello Sport fa notare come il suo fisico non dia sempre le adeguate garanzie: il numero di partite saltate dell’ex Lille è piuttosto considerevole. Nella prima stagione non ha giocato 9 volte in campionato, l’anno scorso è stato ai box addirittura per 23 partite, quasi metà stagione, mentre quest’anno ne ha saltate 7 ma il numero cercherà per l’infortunio accusato nel riscaldamento del match con la Juventus di settimana scorsa. In totale nei suoi 3 anni in rossonero non ha disputato 39 partite ufficiali, 1 ogni 3, numeri che impongono riflessioni.

Mike Peterson Maignan

Rinnovo o cessione?

L’estremo difensore è legato al Milan fino al 2026 e guadagna 2,5 milioni a stagione: sul rinnovo c’è stallo perché lui chiede uno stipendio alla Leao (7 milioni a stagione) mentre la società non sembra volerne offrire più di 5. Maignan ha 29 anni, non è quindi giovanissimo ma neanche anziano: è chiaro che se lo stallo sul prolungamento continuerà nei prossimi mesi, la dirigenza potrebbe valutarne una cessione a cifre molto elevate.

