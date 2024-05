I dirigenti rossoneri continuano a valutare attentamente tanti profili di allenatori: nelle ultime ore sono arrivate diverse novità.

Il Milan più che sul finale di stagione, domani a San Siro arriva il Genoa, è concentrato sulla programmazione della prossima stagione. Praticamente certo l’esonero a fine stagione di Pioli, verrà iniziato un nuovo progetto con un nuovo allenatore.

Tutto da capo

Sembra destinata a svanire la possibilità che questo sia Julen Lopetegui: la società ha preso atto della sollevazione popolare, che tra l’altro dovrebbe continuare anche domani durante il match di campionato, e sembrerebbe aver abbandonato definitivamente la pista che porta allo spagnolo. C’erano già stati contatti proficui col Milan ed erano anche già circolate le cifre di quello che sarebbe dovuto essere il suo contratto; nulla da fare.

Zlatan Ibrahimovic

Nuovo nome in pole

Il casting è ricominciato e secondo Sky Sport al momento la dirigenza rossonera propende per Sergio Conceicao; le alternative sono tutte portoghesi e corrispondo a Ruben Amorim dello Sporting CP e Paulo Fonseca, ex Roma ora al Lille. Ci sono già stati contatti con l’ex ala di Lazio ed Inter che alla guida del Porto ha vinto 3 scudetti, 3 coppe nazionali e 3 Supercoppe. Nella scorsa Champions League i Dragoni hanno messo in seria difficoltà l’Inter di Inzaghi agli ottavi di finale. Il portoghese può liberarsi a zero perché non andrebbe d’accordo col nuovo presidente del Porto André Villa-Boas.

L’articolo Panchina Milan: virata netta verso il Portogallo, ecco i 3 in pole al momento proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG