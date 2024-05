Paolo Maldini, a breve, tornerà a parlare. Alessandro Alciato lo annuncia ufficialmente sui social. Parlerà anche di Milan?

Il mondo rossonero ha Paolo Maldini nel cuore. A dire il vero il rapporto d’amore nacque prima con il padre, Cesare, capitano del Milan Campione d’Europa nel 1963 e, solo poi, con il figlio Paolo che in maglia rossonera ne alzò ben 5 di coppe dalle grandi orecchie. La dinastia dei Maldini ha segnato più generazioni di tifosi rossoneri, regalando emozioni e vittorie in gran quantità. Paolo, dopo una vita spesa sui campi di tutta Europa con la maglia rossonera, ha potuto aggiungere al suo palmares anche l’opportunità di essere dirigente della squadra per cui è matto il suo cuore. La vittoria dello scudetto il 22 maggio 2022 è la punta più alta della sua gestione, replicato in parte dalla semifinale di Champions League raggiunta l’anno dopo. Le strade si sono poi separate bruscamente, non senza qualche polemica.

Il ritorno di Paolo Maldini

C’è l’annuncio ufficiale, nero su bianco potremmo dire. Paolo Maldini sarà ospite di Alessandro Alciato in ‘Storie di Serie A’, format di ‘Radio Serie A’. Molto probabile che nel corso dell’intervista si scivoli su temi legati al Milan, su tutti le recenti esternazioni di Scaroni che hanno agitato e non poco il mondo rossonero.

Il Milan senza Maldini

Il Milan ha iniziato, al termine della passata stagione, un nuovo percorso senza Paolo Maldini. Con lui in veste di dirigente la squadra ha conquistato il 19esimo scudetto e raggiungo una semifinale di Champions League. Molti tifosi hanno imputato alla sua uscita dal Milan l’addio di Tonali, considerato il beniamino della piazza. Al di la dei come si sia esaurito il rapporto professionale tra Maldini e Cardinale, l’ex numero 3 rossonero resta e resterà sempre nei cuori rossoneri e, non pochi, ne chiedono il ritorno.

