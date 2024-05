Roberto De Zerbi, accostato al Milan, sarebbe sul taccuino anche del Bayern Monaco dove prenderebbe il posto di Tuchel.

La situazione in merito al prossimo allenatore del Milan si tinge sempre più di giallo. De Zerbi, nelle ultime ore, è stato accostato alla panchina rossonera e, a detta di molti, appariva come il compromesso ideale per soddisfare la piazza. In realtà la pista che porta all’allenatore del Brighton è più complicata che mai. Dalla Spagna, più precisamente da Fichajes.com, arrivano indiscrezioni significative in merito al futuro di De Zerbi.

Roberto De Zerbi

Spauracchio Bayern Monaco

I colleghi spagnoli di Fichajes.com riportano l’interesse del Bayern Monaco per l’attuale tecnico del Brighton Roberto De Zerbi, recentemente finito nel mirino anche del Milan. Il Club bavarese al termine della stagione dovrebbe liberarsi di Tuchel, motivo per cui sarebbe alla ricerca di un valido allenatore con cui ripartire. Il tecnico italiano a dire il vero non è il solo candidato, in corsa per la panchina del Bayern Monaco sono vive anche le candidature di Pochettino, in uscita dal Chelsea, Erik Ten Hag, attualmente al Manchester United, e Rudi Garcia.

De Zerbi uomo giusto per il Milan

Roberto De Zerbi può essere senza dubbio un nome importante su cui il Milan potrebbe puntare. ha dalla sua esperienza internazionale e, cosa che non guasta, anche l’animo rossonero. L’allenatore infatti ha cominciato a muovere i primi passi nel calcio proprio nelle giovanili del Milan, non nascondendo mai l’amore per questi colori. E’ italiano e conoscere il nostro calcio, motivo in più per favorirne l’inserimento. L’interesse del Bayern Monaco, al momento solo teorico, suggerisce che il Milan qualora voglia puntare su di lui dovrà accelerare le operazioni, prima di essere anticipato sul filo di lana.

