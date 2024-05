I nerazzurri cercano di ringiovanire il reparto offensivo non solo in vista della prossima stagione ma anche più a lungo raggio.

L’Inter continua a festeggiare la conquista del ventesimo Scudetto e nelle gare finali di questa stagione attende risposte da chi ha giocato meno finora. Nel frattempo i dirigenti hanno gli occhi puntati sul mercato.

Attacco da rinnovare

I nerazzurri diranno addio certamente ad Alexis Sanchez ma ascolteranno anche le offerte per Arnautovic; tornerà dal prestito al Monza Valentin Carboni ma è molto improbabile che resti, a completare il reparto arriverà anche Taremi dal Porto. Zirkzee e Gudmundsson sono parecchio graditi ai dirigenti ma hanno costi proibitivi: l’Inter li tratterrebbe solo nel caso venisse ceduto Thuram, cosa che al momento sembra altamente improbabile.

Ausilio Marotta Antonello

Il nuovo Osimhen

La rete di scout ha segnalato due nomi in particolare, come riporta la Gazzetta dello Sport: si tratta di George Ilenikhena e Anton Matkovic (di cui abbiamo parlato qui). Il primo è un nigeriano nato nella stessa città di Victor Osimhen, attaccante che ricorda per alcune caratteristiche. Gioca e segna nell’Anversa guidata, ancora per poco, dall’ex Milan Mark Van Bommel; è il secondo giocatore più giovane di sempre ad aver segnato in Champions League dopo Ansu Fati. Il club belga in realtà l’anno scorso lo soffiò proprio ai nerazzurri superando di 2 milioni di euro la loro offerta; si pensa che la prossima estate possa valere 20 milioni.

L’articolo Zirkzee e Gudmundsson improbabili, l’Inter ha messo gli occhi su un profilo che ricorda Osimhen proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG