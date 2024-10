Il Milan è pronto a cambiare ancora nella trasferta a Monza. Almeno un cambio per ogni reparto, ecco cosa filtra.

Nella frenetica routine della Serie A, la squadra del Milan non ha tempo di riposare sugli allori o di rimuginare sulle recenti sconfitte. Con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica, i rossoneri sono già focalizzati sulla prossima sfida contro il Monza, una partita che si preannuncia cruciale per entrambe le formazioni.

In questo contesto, gli aggiornamenti dall’allenamento a Milanello rivelano notizie decisamente molto forti in merito alle scelte di Fonseca in sede di formazione. Sono annunciati cambi in ogni zona del campo. Ecco chi potrebbe giocare a Monza.

Assenze e dubbi

Il tecnico Paulo Fonseca deve fare i conti con alcune assenze significative. Oltre a Ismael Bennacer e Alessandro Florenzi, il difensore Matteo Gabbia sembra destinato all’assenza. Sorge inoltre il dubbio sulla possibilità di schierare Tammy Abraham, il quale, pur avendo ripreso ad allenarsi separatamente, non ha ancora una certezza sul suo rientro. Rimangono quindi a Milanello ancora molte incertezze, anche se l’emergenza avuta contro il Napoli fortunatamente si è esaurita. Per la sfida di Monza, di sabato prossimo, Fonseca prepara almeno un cambio in ogni reparto. Nuovo tentativo quindi di rimettersi in carreggiata dopo un passo falso.

Un nuovo Milan

Nel dettaglio, il Milan può contare sul rientro in gruppo di Christian Pulisic, che dopo aver superato un breve periodo di indisponibilità dovuto a una gastroenterite, si presenta nuovamente pronto per la battaglia. L’attaccante americano, entrato in campo solamente nel corso dell’ultima mezzora della partita contro il Napoli, è ora in condizioni di fornire il suo pieno contributo alla squadra. Fonseca si prepara ad affrontare la sfida contro il Monza con una formazione che vedrà il ritorno di giocatori chiave. In difesa, si prevede il rientro di Theo Hernandez e la possibile presenza di Fikayo Tomori, che potrebbe guadagnarsi una maglia da titolare. A centrocampo, spicca la coppia composta da Tiijani Reijnders e Youssouf Fofana, mentre in attacco, oltre a Pulisic, si confermano Alvaro Morata e Samu Chukwueze. Grande attenzione sarà rivolta a Rafa Leao, il quale avrà l’opportunità di dimostrare il proprio valore e conquistare un posto da titolare in vista dell’imminente sfida di Champions League contro il Real Madrid.

Christian Pulisic

Orizzonti europei e obiettivi stagionali

Nonostante l’impegno vicino con il Real Madrid, è chiaro che la priorità del Milan rimane quella di raccogliere punti preziosi in campionato, dove ogni partita può essere decisiva per il proseguo della stagione. Gli aggiornamenti da Milanello trasmettono un messaggio di determinazione e di fiducia nelle possibilità della squadra di superare questo momento di difficoltà e di portare a casa un risultato positivo contro il Monza. In questo contesto, ogni giocatore sarà chiamato a dare il massimo per contribuire al successo della squadra.

