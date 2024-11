Archiviata quasi del tutto la pausa delle nazionali, per il tecnico nerazzurro è tempo di iniziare a preparare il ritorno in campionato. In un mondo del calcio sempre più incalzante e tattico, le scelte degli allenatori diventano cruciali sia per il destino delle singole partite che per la gestione dell’intera stagione. Simone Inzaghi, rientrato recentemente alla guida dell’Inter dopo un breve stop dovuto a un attacco febbrile, si trova ora dinanzi a scelte tattiche di particolare rilevanza in vista della prossima sfida contro l’Hellas Verona. I fattori da considerare L’allenatore tra domani e venerdì dovrà capire lo stato di forma dei giocatori che hanno giocato con le rispettive nazionali: come ogni volta accade in questi casi, le preoccupazioni più grandi riguardano i sudamericani. In molti infatti pensano che Lautaro Martinez possa non giocare dall’inizio. Il triello Ci sono tre candidati per accompagnare Marcus Thuram nell’attacco nerazzurro: Mehdi Taremi, Marko Arnautovic […]

Leggi l’articolo completo Verso Verona: il grande dubbio di Inzaghi riguarda l’attacco, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG