Arianna Mihajlovic, moglie dell’indimenticato Sinisa, ha voluto salutare con uno struggente messaggio Gianluca Vialli

«Sai quante partite lassù…». Con queste poche e semplici parole, Arianna Mihajlovic ha voluto commemorare Gianluca Vialli.

In un momento nero per il calcio italiano, la moglie dell’indimenticato Sinisa ha postato una foto con i due grandi giocatori che ci hanno lasciati in queste settimane. Uno struggente messaggio che ha fatto scendere più di una lacrima a diversi tifosi.

L’articolo Vialli, struggente messaggio della moglie di Mihajlovic: «Sai quante partite lassù» proviene da Calcio News 24.

