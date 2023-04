Il ds dell’Empoli, Pietro Accardi, ha parlato al QS di tre uomini mercato della sua squadra tra cui Vicario

Il ds dell’Empoli, Pietro Accardi, ha parlato al QS di tre uomini mercato della sua squadra tra cui Vicario, accostato anche al Milan:

«Sta molto meglio e questo fa piacere a tutti. È importante per noi, ma siamo contenti di come Perisan lo stia rimpiazzando. Ha preso una botta in un punto molto delicato e ha un ematoma grosso il cui riassorbimento è soggettivo. Siamo agli sgoccioli»

