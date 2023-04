Vicario verso l’Inter? L’agenzia del portiere azzurro dell’Empoli: «Sondaggi da big di Serie A. Il mercato…»

L’agenzia di Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, ai microfoni di Pagine Romaniste ha parlato del futuro:

“Per ora ci sono solo sondaggi, non solo della Roma ma anche di tanti club importanti di Serie A. Negarlo non sarebbe giusto, ma per ora è solo un gioco di figurine. Tutti si sono interessati, è un nome molto in voga tra i portieri. Abbiamo avuto contatti con i giallorossi, ma per ora sono solo ipotesi, quello che è certo è che ha molte estimatrici”.

L’articolo Vicario verso l’Inter? L’agenzia del portiere: «Sondaggi da big di Serie A. Il mercato…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG