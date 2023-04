Le ultime di calciomercato per il Milan: i rossoneri cercano un rinforzo sulle fasce difensiva. Gli obiettivi

Il Milan cerca un rincalzo sulle fasce difensive per il prossimo calciomercato. L’obiettivo dei rossoneri è aggiungere un rinforzo alla batteria di terzini per poter far rifiatare Theo Hernandez e Calabria.

Come riporta Tuttosport, i due nomi sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara sono Paolo Mazzocchi della Salernitana e Ivan Fresneda del Valladolid. Entrambi apprezzati per la loro duttilità, possono infatti giocare su entrambi i lati. In partenza c’è Ballo-Tourè.

