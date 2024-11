Il Milan ha messo gli occhi sul potenziale vice Theo, un’occasione imperdibile che la squadra rossonera potrebbe cogliere.

Nel fervente teatro del calciomercato, spesso teatro di sorprese e colpi di scena, il Milan sembra avere ben chiare le proprie esigenze per rafforzare la squadra e mantenere alto il livello competitivo sotto la guida di Paulo Fonseca.

L’attenzione dei rossoneri si rivolge verso nuovi talenti per migliorare l’organico, con un occhio di riguardo al centrocampo e alla difesa. Non mancano i nomi ma, nelle ultime ore, prende sempre più corpo l’interesse del Milan per un terzino che, al momento, potrebbe rappresentare un’occasione di mercato da non lasciarsi scappare.

Priorità al centrocampo

Nel cuore del gioco, il Milan si trova a fare i conti con l’assenza forzata di Ismael Bennacer, il cui rientro dall’infortunio si avvicina ma non dissolve le preoccupazioni legate alla sua condizione fisica, vista la frequenza con cui il giocatore ha frequentato l’infermeria negli ultimi tempi. La ricerca di rinforzi per il centrocampo è pertanto un punto cruciale dell’agenda di mercato del club, che ha individuato in Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders gli unici elementi di piena fiducia per Fonseca, mentre altre soluzioni interne non hanno fornito le risposte sperate. È da notare l’interesse per alcuni profili della Serie A, tra cui spiccano il talento emergente Belahyane del Verona, Frendrup del Genoa, e potenzialmente anche Bondo, mentre la trattativa per Ricci sembra meno probabile a causa dei costi elevati.

Il vice Theo dal Portogallo

La strategia di rafforzamento del Milan comprende anche la difesa, con la precisa volontà di trovare un valido sostegno a Theo Hernandez nel ruolo di terzino sinistro. Diverse possibilità sono state esplorate, tra cui nomi provenienti anche dal campionato italiano quali Fabiano Parisi e il più difficile Dorgu, valutato eccessivamente dal Lecce per un trasferimento immediato. Tuttavia, un’opportunità interessante sembra profilarsi – scrive Milanlivelit – dal Portogallo: Wendell del Porto. A 31 anni, con un contratto in scadenza nel giugno 2025, Wendell potrebbe lasciare il club già a gennaio con un modesto indennizzo, rappresentando una scelta di esperienza e costi contenuti per i rossoneri. Il suo nome è emergere tra le ipotesi valutate per rinforzare il reparto difensivo, testimoniando l’apertura del Milan a soluzioni diverse e potenzialmente vantaggiose sotto il profilo economico.

Theo Hernandez

Sguardo al futuro

Con un occhio al bilancio e l’altro alla qualità, il Milan naviga il mercato alla ricerca di quelle opportunità capaci di bilanciare necessità tattiche e sostenibilità finanziaria. L’interesse verso il campionato portoghese, e in particolare verso giocatori come Wendell, insieme al monitoraggio dei talenti della Serie A, sottolinea una strategia di mercato oculata e mirata a mantenere alto il livello della squadra, con l’obiettivo di competere al meglio in tutte le competizioni a cui parteciperà.

