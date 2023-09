Vidal attacca Inzaghi: «Sanchez con lui non tornerà in forma». L’ex centrocampista della Juve si scaglia contro l’allenatore

Vidal contro Inzaghi. L’ex centrocampista della Juve, in diretta sul canale Twitch di Red Gol, commentando il ritorno di Sanchez all’Inter nel corso del mercato si è scagliato contro l’allenatore nerazzurro. Queste le parole del cileno su Inzaghi.

L’ATTACCO DI VIDAL – «Sanchez si rimetterà in forma all’Inter? No, con quell’allenatore no, ma Alexis se sta bene deve giocare perché è molto bravo».

