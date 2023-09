Vidal senza peli sulla lingua: «Milan-Newcastle partita disgustosa, sanno solo correre». Le dichiarazioni dell’ex Juventus

Arturo Vidal, ex centrocampista della Juventus, è intervenuto sul canale ‘Twitch’ di ‘Red Gol’, dove ha commentato la partita di Champions Milan-Newcastle:

«Ho visto la partita peggiore nella storia della Champions League tra Milan e Newcastle. Non come quella tra Porto e Shakhtar, grandioso. Noioso il City, come sempre. Quella tra PSG e Borussia, il secondo tempo è stato bello, nel primo tempo mi sono addormentato. Ma quegli scemi del Milan con il Newcastle mi hanno lasciato male. Sono fortunati perché sanno solo correre, altrimenti non sarebbero lì. Non capisco il Newcastle, arriva quarto in campionato, ma non fa niente, è disgustoso. Devono rischiare la vita, se è la loro prima partita, mostrare qualcosa in più, mi hanno lasciato arrabbiato da morire»

