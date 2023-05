L’ex centrocampista Patrick Vieira ha lodato la squadra di Guardiola ma ha sottolineato la grande forza anche dei nerazzurri.

RMC Sport ha intervistato Patrick Vieira che si è espresso così sulla finale di Champions tra due sue ex squadre. “Manchester City? Dominano il campionato inglese e giocano molto bene. Sono davvero straordinari. Non devi essere un tifoso del City per divertirti a guardarli giocare. È una squadra che sprigiona molta forza, qualità tecnica e fisica, gioco, fa gol, difende molto bene come squadra, è una squadra bella da veder giocare”.

Champions League

“L’Inter merita di essere in finale. È una squadra straordinaria e ha saputo fare grandi partite. Non si arriva in finale di una competizione come la Champions League per caso. […] Il loro punto di forza è il collettivo. Non dominano enormemente il gioco avendo possesso, ma è una squadra che difende molto bene, che è in grado di difendere molto bassa. Dopo, in contropiede, riesce ad andare veloce. Ci sono ottime individualità. Dzeko sembra essere tornato sui 20 anni. Lautaro Martinez segna e sembra in gran forma. E dietro non prendono tanti gol“.

