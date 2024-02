Bobo Vieri ha spiegato che quando un giocatore arriva alla Juventus ha bisogno di tempo per adattarsi

Bobo Vieri, a Gazzetta.it, ha spiegato che ai giocatori che dicano alla Juventus va dato del tempo per adattarsi.

PAROLE – «Vedo il calcio in maniera diversa. Quando arrivano i giocatori stranieri in Italia, soprattutto a San Siro o in una squadra come la Juventus, dove c’è pressione, ci vuole tempo. Bisogna stare calmi».

