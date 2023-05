Le parole di Bobo Vieri, ex attaccante della Nazionale italiana, sull’euroderby tra Milan ed Inter. I dettagli

Vieri ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’euroderby tra Milan ed Inter.

PAROLE – «L’Inter arriva meglio. Tre partite, nove punti, 11 gol segnati: ci sta. Ma il Milan è quello che stava per perdere con la Cremonese o che vince facile con la Lazio? L’Inter sta meglio soprattutto perché ha la rosa più forte di tutti, a cominciare dall’attacco: in teoria non può perdere con nessuno e non può perdere undici partite. Dunque non mi meraviglierei di nulla: il calcio è un pentolone di bugie, un giorno sei confermato e il giorno dopo ti cacciano, ma oggi, 8 maggio, è più facile che Inzaghi non resti. L’Inter non ha l’obbligo di vincere la Champions, come il Real o il City. Ma di lottare per lo scudetto tutti gli anni sì».

