Christian Vieri carica l’ambiente dell’Inter in vista della finale di Champions League contro il Manchester City

Con queste parole sulla sua BoboTv, Christian Vieri scalda l’ambiente nerazzurro raccontando i punti di forza dell’Inter, chiamata alla sfida contro il Manchester City per la conquista della Champions League:

INTER– «Il centrocampo dell’Inter è straforte, l’attacco dell’Inter è straforte, secondo me più forte del City. L’inter ha tre giocatori che possono fare gol, il City ne ha uno che Haaland. Se sono l’Inter io me la vado a giocare, non faccio una partita in cui aspetto solo che mi facciano gol. La squadra è forte, non vado a giocarmela basso, se vado in finale io me la vado a giocare alla pari»

