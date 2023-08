Christian Vieri ha parlato in vista della nuova stagione che attende la Juve: ecco cosa ha detto l’ex attaccante bianconero

Dalla Bobo Summer Cup, Christian Vieri ha così parlato della stagione che attende la Juventus.

LE PAROLE – «La Juve deve giocare sempre per vincere lo Scudetto, con o senza impegni nelle coppe europee. La Juventus è questa, lì si deve giocare per vincere tutto. Non posso sentire l’alibi dei giovani, che sono tra i più forti d’Europa e valgono tutti sui 30 o 40 milioni di euro. Mi aspetto sempre di vedere la Juve giocare per lo scudetto, visto anche lo squadrone che ha».

