Moggi saluta Idris: «Un amico vero, hai combattuto per me». Il ricordo dell’ex dirigente bianconero

Moggi, sui social, saluta così Idris dopo la sua scomparsa. Le parole dell’ex dirigente della Juve.

MOGGI – «La tua morte mi ha colto impreparato. Ci eravamo salutati il 9/7 a Padova. Non mi sarei mai aspettato che fosse l’ultima volta in cui avremmo scherzato insieme. Eri un amico vero. Sei sempre stato al mio fianco ed hai combattuto per me. Idris, mi mancherai. Riposa in pace».

The post Moggi saluta Idris: «Un amico vero, hai combattuto per me» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG