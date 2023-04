Vieri: «La Juve non gioca e non ha idee. Allegri dice sempre le stesse cose». L’analisi alla Bobo Tv della prestazione con l’Inter

Vieri alla Bobo Tv ha analizzato la prestazione offerta dalla Juve contro l’Inter in Coppa Italia.

VIERI – «Se un allenatore litiga a fine partita non mi interessa, fa parte del gioco. Mi dispiace vedere i giocatori della Juve così: non giocano per niente, vanno avanti sugli errori degli altri e quel che succede succede, ma non si può giocare così 90 minuti. Allegri sbaglia a dire che hanno fatto una buona partita, non può dirlo, non è vero. E’ tutto l’anno che dice le stesse cose. E’ tutto casuale quel che fa la Juve, non c’è un’idea, I giocatori devono dare di più sicuramente, la partita non la giocano, stanno dietro, subiscono, ogni tanto partono. In campionato vincono con giocate e perché sono più forti fisicamente».

The post Vieri: «La Juve non gioca e non ha idee. Allegri dice sempre le stesse cose» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG