L’ex bomber Christian Vieri si sbilancia sulle qualità della rosa che Marotta e Ausilio hanno messo a disposizione di Simone Inzaghi.

Christian Vieri ha parlato a lungo dell’Inter nel corso dell’ultima puntata della BoboTv su Twitch; l’ex attaccante ha riempito di elogi i nerazzurri che però ieri sera non hanno soddisfatto gran parte delle aspettative.

La forza dell’Inter

“L’Inter, è una mia opinione, è troppo più forte del Milan. L’anno scorso dicevo che l’Inter aveva il centrocampo più forte d”Europa. Perché? Perché fan gol tutti. Ci sono questi tre centrocampisti che fanno gol, che entrano sempre, poi hanno preso un altro che si chiama Frattesi. Il centrocampo dell’Inter per me è il più forte d’Europa, non ho dubbi. Le partite si vincono a centrocampo”.

Marcus Thuram

Lukaku già dimenticato

“Seconda cosa, Thuram ha già fatto dimenticare Lukaku. Sono andato a vederlo con la Fiorentina e ho detto che questo è forte forte. Gioca con la squadra, va in profondità, è veloce e ha forza, è bravo. Ha già fatto due gol e secondo me ne farà 16/18. Ha già fatto dimenticare Lukaku, nessuno rimpiange Romelu”.

Il pronostico

“L’Inter ha una super squadra, dal portiere al centravanti. Hanno due giocatori per ogni ruolo e sono fortissimi. Gioca bene, è solida e ha strameritato di vincere il derby. Lautaro devastante, sono tutti forti forti e completi. L’Inter lotta per vincere lo scudetto e la Champions anche quest’anno”.

