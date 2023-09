L’ex calciatore Massimo Brambati ha voluto dire la sua sulla prestazione offerta dall’Inter in Champions League contro la Real Sociedad

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di “Maracanà“, l’ex calciatore Massimo Brambati ha detto la sua su Real Sociedad-Inter.

LE PAROLE – «Una delusione, anche se devo dire che la scelta di Inzaghi è stata condivisibile, ma non ha dato i frutti sperati. Gli è andata di lusso pareggiare questa partita che era quasi persa e anche meritatamente. E questa cosa va sottolineata, visto che fino a due giorni fa si diceva altro. Contro una squadra in discesa in classifica in Spagna ha tremendamente sofferto tutto. È tornata un po’ sulla terra. Voglio capire se è un passaggio a vuoto. Ma non è che forse Inzaghi sa che quest’anno deve vincere lo Scudetto e forse pensa meno alla Champions?».

L’articolo Brambati: «Inter? Delusione con la Real Sociedad, forse Inzaghi sa che…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG