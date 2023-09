Adesso si è arrivati alla rottura definitiva tra Romelu Lukaku e l’agenzia che curava i suoi interessi, la Roc Nation Sports

Dopo un’estata tormentata segnata dal “tradimento” all’Inter per flirtare con la Juve, conclusasi col trasferimento in prestito alla Roma, Romelu Lukaku e la Roc Nation Sports sono arrivati alla rottura. Era ormai nell’aria come i rapporti tra il belga e l’agenzia che curava i suoi interessi si erano deteriorati a causa delle scelte sportive del calciatore (l’agenzia scese in campo in primis per riportarlo in nerazzurro e lo difese dagli insulti razziali ricevuti in Coppa Italia contro la Juventus).

Come riferisce il sito belga Het Laatste Nieuws, il profilo di Big Rom è stato rimosso dal sito dell’agenzia di Jay-Z. Anche il calciatore della Roma ha eliminato tutti i collegamenti sui social che rimandavano all’agenzia.

L’articolo Roc Nation rompe con Lukaku: la decisione dell’agenzia dell’ex Inter proviene da Inter News 24.

