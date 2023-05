L’ex bomber nerazzurro ha risposto agli insulti ricevuti da alcuni tifosi biancocelesti sul web

Presente a San Siro durante Inter Lazio, l’ex bomber nerazzurro Bobo Vieri, ha commentato gli insulti social ricevuti da dei tifosi laziali, che l’hanno incolpato di aver esultato visibilmente al 2-1 di Gosens.

LE PAROLE- «Sono degli imbecilli, mi hanno detto che non ho rispetto per la Lazio. A me nessuno mi può dire niente, ho sempre dato tutto, ho sputato il sangue per tutte le squadre dove ho giocato. La gente ha perso la testa per avermi visto esultare con la mia bambina. Io amo tutte le squadre dove ho giocato, chi mi insulta fa ridere: mi vergogno per voi»

