Vieri alla Bobo TV ha commentato così la situazione di Allegri alla Juventus.

VIERI – «Secondo me quello di Gatti è un cazzotto, da rosso. Io non ho ancora capito il Var, lì è rosso e non è stato espulso e non sono nemmeno andati a vedere il Var. Allegri non è in discussione per due motivi: il primo è il caos societario attuale, il secondo il suo contratto».

