Adani sentenzia: «Mi trovate un motivo per continuare con Allegri?». L’analisi dell’ex difensore sulla Juve

Lele Adani, alla Bobo TV, ha parlato così della Juve di Allegri.

ADANI – «Gatti? Come si fa a non vedere una cosa così? Ci sono tutte le caratteristiche di un atto non controllato, dato dalle tensione, di Gatti. È un pugno in faccia. Sulla partita: il Napoli ha meritato di vincere. È calato rispetto a due mesi fa ma tira 17 volte, il divario con la Juve c’è. La verità sul biennio della Juventus è questa: in due anni, da quando è tornato Allegri, è stata prima in classifica per una sola giornata, la prima di quest’anno a pari merito con altre squadre. L’anno scorso la Juventus chiude a 16 punti dal Milan. Quest’anno alla 18esima va al Maradona, può portarsi a -4, e ne prende cinque. Adesso sono -19 e mancano ancora sette giornate. Mi trovate voi una cosa positiva, un motivo per continuare con una guida tecnica così?».

