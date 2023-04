Antonio Cassano, nel corso della Bobo TV, ha commentato così la Juve vista col Napoli.

CASSANO – «Per me il Var è una cagata, è una roba vergognosa e oscena. Toglie emozioni al calcio, non serve a nulla, serve solo a fare show. In più, nel caso di Gatti ti fa pensare alla malafede. È successo spesso con la Juve: il fallo di mano di Rabiot con la Sampdoria, i falli di mano in Juve-Inter… Il Giudice Sportivo farà finta di niente? Così il Var va tolto, non serve a niente. Il Napoli va in casa della Juve e domina in lungo e in largo, la Juventus non fa tre passaggi. Il Napoli gli ha fatto una testa così, la Juve di Allegri è una roba vergognosa, vergognosa. Tanti lo stanno facendo passare come un buon campionato, e si va avanti con gli alibi. Non è immaginabile che la Juve possa ripartire l’anno prossimo con Allegri».

