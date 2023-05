L’ex nerazzurro Bobo Vieri ha voluto dire la sua su quella che è stata Inter-Lazio, elogiando il centravanti Romelu Lukaku

Intervenuto sul canale Twitch della BoboTV, Christian Vieri ha commentato così la Inter–Lazio.

LE PAROLE – «Secondo me l’Inter ha la rosa più forte del campionato. La colpa la prende sempre l’allenatore, dirigenti e giocatori non se ne vanno. Dzeko o Lukaku? Tutta la vita Lukaku. Sta migliorando di partita in partita. In questo momento dà fastidio per la profondità che dà, per la sua fisicità. Non è quello di Conte, ma ora sta benone e apre spazi a Lautaro. E ora fa gol, per vincere tutte le partite servono le reti».

