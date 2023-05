L’ex bomber nerazzurro ha analizzato la situazione di Simone Inzaghi

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore dell’Inter, Bobo Vieri, ha espresso la sua opinione su Simone Inzaghi e sul possibile futuro del tecnico.

LE PAROLE- Inzaghi criticato troppo? No, perché? Se perdi undici partite di campionato, non puoi non essere criticato. L’Inter non può perdere undici partite. Dunque non mi meraviglierei di nulla: il calcio è un pentolone di bugie, un giorno sei confermato e il giorno dopo ti cacciano, ma oggi, 8 maggio, è più facile che non resti. L’Inter non ha l’obbligo di vincere la Champions, come il Real o il City. Ma di lottare per lo scudetto tutti gli anni sì

