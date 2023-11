La bandiera dell’Inter Christian Vieri ha parlato della rosa dei nerazzurri elogiando tutti i reparti della squadra favorita per lo scudetto

Alla BoboTv, Christian Vieri ha voluto esaltare nuovamente l’Inter analizzando i ruoli.

LE PAROLE- «Il centrocampo dell’Inter è tra i più forti d’Europa, per me già dalla scorsa stagione. Thuram? Molto forte, volevo vederlo dal vivo, l’ho visto ed è incredibile. Gioca coi compagni, gioca a uno o due tocchi e fa anche i gol. Va fatto un applauso ai dirigenti. Anche con Lukaku si trovava bene Lautaro, perché non c’è invidia tra le punte, né prima né ora»

L'articolo Vieri sull'Inter: «Ha il miglior centrocampo d'Europa» proviene da Inter News 24.

