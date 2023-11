Stasera alle ore 19:00 la conferenza stampa di Inzaghi alla vigilia di Salisburgo Inter: ecco il calciatore nerazzurro che lo accompagnerà

Nella serata di oggi, precisamente alle ore 19:00, si terrà la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Salisburgo Inter.

Come di consueto per la gare di Champions League, oltre al tecnico parlerà un calciatore: per i nerazzurri stavolta toccherà a Marko Arnautovic, tornato tra i convocati proprio per questa sfida contro gli austriaci dopo mesi di stop dovuti ad un infortunio.

L’articolo Conferenza stampa pre Salisburgo Inter: ecco chi parla oltre ad Inzaghi proviene da Inter News 24.

