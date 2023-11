Il terzino del Salisburgo, Andreas Ulmer, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match di domani contro l’Inter

Intervistai da Kronen Zeitung, Andreas Ulmer, terzino del Salisburgo, ha parlato così in vista del match di domani in Champions League contro l’Inter.

LE PAROLE – «Sono solo dannatamente bravi in ​​transizione, ma anche in possesso palla. E hanno forti tiratori sui calci piazzati. Hakan Calhanoglu tira i palloni con un’abilità incredibile. Chi mi conosce sa che voglio giocare il più possibile. Per questo sono felice di giocare adesso. Conosco il sistema dentro e fuori, oltre alle mie qualità di leadership. Direi quindi che sono una risorsa per la squadra. Finché sarò in forma e mi divertirò, voglio continuare a giocare».

L’articolo Salisburgo, Ulmer: «Loro bravi nel possesso palla, Calhanoglu…» proviene da Inter News 24.

