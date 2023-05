L’ex attaccante Christian Vieri ha detto la sua sul derby di domani e sulle condizioni dell’attaccante belga.

Christian Vieri ha parlato di derby ma non solo alla Milano Football Week. “Terrei Lukaku, ma mi sarei aspettato più gol da lui, un giocatore così va tenuto assolutamente ma mi aspettavo dai 25 ai 30 gol. Se l’Inter deciderà di tenerlo mi aspetto quei gol là l’anno prossimo. Ed è tornata a segnare la LuLA? Lautaro ha segnato tutto l’anno dai”.

Romelu Lukaku

“Sicuramente l’Inter ha portiere e difesa che prendono pochi gol. Ma per la gara di domani nel calcio può succedere di tutto. Negli ultimi venti-trenta anni abbiamo visto di tutto. La palla è rotonda davvero, fa quello che vuole e va dove vuole, non si può controllare. Può succedere di tutto. I nerazzurri devono prepararsi al meglio. Sicuramente il Milan lo farà perché è sotto. Può accadere tutto perché poi è un derby. E in quelle gare, come si è visto in passato, può accadere di tutto, in qualsiasi momento. Sarà comunque una grande partita. L’Inter ha un vantaggio piccolo ma deve giocare per vincere e fare gol”.

