Nella giornata di oggi l’Inter di Simone Inzaghi ha svolto una seduta d’allenamento per preparare la gara di domani contro la Lazio

Allenamento in casa Inter ad Appiano Gentile per preparare la sfida di domani contro la Lazio. Queste le immagini pubblicate sui canali ufficiali del club nerazzurro.

Su inter.it si legge: «APPIANO GENTILE – Sessione d’allenamento quest’oggi per la squadra di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono scesi in campo al Suning Training Centre alla vigilia del match contro la Lazio, previsto per domenica 30 aprile alle ore 12,30 a San Siro».

L’articolo Vigilia di Inter-Lazio: le immagini dell’allenamento ad Appiano – FOTO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG