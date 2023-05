Giornata d’allenamento per l’Inter di Simone Inzaghi prima della partenza avvenuta nel pomeriggio in direzione Napoli

L’Inter di Simone Inzaghi ha svolto una seduta d’allenamento in mattinata, prima di partire nel pomeriggio in direzione Napoli, dove domani affronterà la squadra di Spalletti per un match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A.

Queste le immagini condivise sui social ufficiali del club.

