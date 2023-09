Viola lancia il Cagliari: «Milan squadra molto forte, ma abbiamo un obiettivo». Le sue parole in vista del turno infrasettimanale

Nicolas Viola, giocatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club sardo, soffermandosi sul match contro il Milan. Le sue dichiarazioni.

VIOLA – «Adesso arriva il Milan, una squadra molto forte, ma noi abbiamo bisogno di riscattarci e in casa sappiamo che possiamo dare qualcosa in più che magari oggi è mancato. Per emergere in Serie A devi fare anche qualche impresa contro le big come il Milan, mercoledì sicuramente daremo battaglia. È un’occasione molto importante per riscattarci e la prepareremo al meglio con il Mister»

