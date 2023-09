Mbappé a rischio per il Milan? Le ultime sulle condizioni della stella del PSG, infortunatosi ieri sera col Marsiglia

Ieri sera il PSG ha perso per infortunio Kylian Mbappé. Problema alla caviglia sinistra per la stella francese che, in attesa degli accertamenti, potrebbe star fuori diverse settimane.

Una situazione che riguarda anche il Milan, impegnato proprio contro i campioni di Francia il prossimo 25 ottobre al Parco dei Principi. Cresce l’attesa per capire se Mbappé sarà o meno della partita. A riportarlo è Goal.

