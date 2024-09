Il giornalista Gianni Visnadi non risparmia critiche al senior advisor di RedBird.

Gianni Visnadi ha parlato a MilanNews del momento attuale del Milan focalizzandosi sulla figura di Zlatan Ibrahimovic. “No, non mi aspettavo un inizio del genere perché credo che il Milan sia potenzialmente molto forte e anche se il mercato non mi piace credo che si sia rinforzato. Penso che Fonseca sia un buon allenatore e anche alla luce del calendario che non era proibitivo era inimmaginabile avere 2 punti dopo 3 partite”.

Sullo svedese

“Magari in futuro diventerà bravissimo ma oggi non mi pare che sia all’altezza di questo compito. Un campione con l’esperienza di stagista a cui è stata affidata la gestione della parte tecnica di una squadra che ha giuste e giustificate ambizioni. E avendo, per l’appunto, l’esperienza di uno stagista commette degli errori e non aiuta l’allenatore che lui ha scelto a non commettere errori”.

Da Maldini ad Ibra

“Maldini licenziato in tronco è una scelta che non ho condiviso allora e non la condivido adesso. Avrà fatto degli errori e non glieli abbiamo risparmiati. Ma il modo di muoversi di Maldini era molto più in linea a quello che ci si aspetta da un dirigente importante di un club importante. Ibrahimovic è un surrogato senza esperienza. Le sue conferenze stampa sono degli show personali in cui solo poi parla dei giocatori. E poi mi chiedo: chi è il direttore sportivo del Milan? La dirigenza del Milan è piatta, quindi il vero problema nasce in sede”.

